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14:31, 9 марта 2025Спорт

Загитова заинтриговала подписчиков фотографией в красном платье

Алина Загитова поделилась фотографией в красном платье с надписью Coming soon
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заинтриговала подписчиков фотографией в красном платье. Она опубликовала снимок в своем Telegram-канале.

Загитова позировала на льду в пышном красном платье, на длинном подоле которого расположилась надпись Coming soon. «Скоро все расскажу», — подписала она кадр.

Ранее Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. По ее словам, она отказалась от друзей и еды.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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