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09:05, 10 марта 2025Из жизни

13-летний школьник поймал крупную рыбу и установил новый рекорд

В США 13-летний Кайлер Лесли поймал окуня весом 3,5 килограмма и побил рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mike Leslie / Outdoor Life

В США школьник из Массачусетса поймал большеротого окуня весом 3,5 килограмма во время подледной рыбалки и установил новый рекорд штата. Об этом пишет Outdoor Life.

Кайлер Лесли с младшим братом очень любят рыбалку и удили рыбу 300 дней в 2024 году. За это каждый удостоился награды «Лучший рыболов года» в родном штате. Их отец сказал, что мальчики поймали за год около 5000 рыб и были «подготовлены лучше многих профессионалов».

23 февраля они отправились на подледную рыбалку на озеро, чтобы поймать краппи. Лесли трижды бросал прикормку в лунку, однако она почти не заинтересовала рыбу. На четвертый раз ему на крючок попалось что-то крупное. «Я начал поднимать удочку, а она стала тяжелой как бревно. Я подумал: "Это не краппи". И я знал, что это не форель, потому что она сразу бросается на наживку, а эта была очень неторопливой», — описал свои впечатления мальчик.

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После пятиминутной борьбы он вытащил на лед крупного большеротого окуня. Лесли с отцом и братом сняли рыбу на видео и выпустили ее. Позже выяснилось, что он установил новый рекорд по большеротому окуню в категории «поймал-отпустил».

Ранее сообщалось, что 18-летний австралиец поймал огромную кобию в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд. Когда рыбаки вернулись в порт и взвесили улов, оказалось, что он весит 79,6 килограмма.

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