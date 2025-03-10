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16:59, 10 марта 2025Силовые структуры

Адвокат оценил способность задержанной Митрошиной доказать невиновность

Адвокат Жорин: Задержанную Митрошину могут перевести в статус свидетеля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Блогера Александру Митрошину, которую суд отправил под домашний арест по делу об отмывании денежных средств, могут перевести в статус свидетеля. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам защитника, такое теоретически возможно, но на практике круг виновных и невиновных зачастую определяется еще до возбуждения уголовного дела. Возможна и другая ситуация — когда те, против кого дают показания, приобретают статус подозреваемого или обвиняемого.

Тем не менее на практике это бывает редко.

Александру Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Краснодарском крае. Согласно предварительной информации, она легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.

10 марта суд отправил блогершу под домашний арест.

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