Адвокат оценил способность задержанной Митрошиной доказать невиновность

Адвокат Жорин: Задержанную Митрошину могут перевести в статус свидетеля

Блогера Александру Митрошину, которую суд отправил под домашний арест по делу об отмывании денежных средств, могут перевести в статус свидетеля. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам защитника, такое теоретически возможно, но на практике круг виновных и невиновных зачастую определяется еще до возбуждения уголовного дела. Возможна и другая ситуация — когда те, против кого дают показания, приобретают статус подозреваемого или обвиняемого.

Тем не менее на практике это бывает редко.

Александру Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Краснодарском крае. Согласно предварительной информации, она легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.

10 марта суд отправил блогершу под домашний арест.