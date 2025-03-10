Стало известно место отбывания домашнего ареста блогером Митрошиной

Суд отправил Митрошину отбывать домашний арест в квартире свекра до 24 апреля

Чертановский суд Москвы отправил блогера Александру Митрошину отбывать домашний арест в квартире свекра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд отправил Митрошину под домашний арест, при этом запретил пользоваться интернетом, телефоном и общаться с привлеченными по делу людьми, кроме близких родственников. Защита просила приобщить нотариальное согласие супруга на предоставление жилого помещения. На вопрос, кому принадлежит квартира, она ответила, что отцу мужа.

Следствие просило заключить ее под стражу, но суд избрал домашний арест с отбыванием в квартире свекра.

По решению суда Митрошина пробудет под домашним арестом 1 месяц и 16 суток — до 24 апреля. Ей вменяют пункт «б» часть 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ.

Блогершу задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. Согласно предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет попросил суд избрать блогеру Митрошиной связанную с лишением свободы меру пресечения.