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17:43, 10 марта 2025Наука и техника

Американские «Апачи» получили израильскую «длинную руку»

TWZ: Американские AH-64 Apache с израильскими ракетами Spike заметили в Ираке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Американские ударные вертолеты AH-64 Apache («Апачи»), которые развернуты в Ираке, получили израильские управляемые ракеты Spike NLOS (Non-Line-Of-Sight). Об этом пишет TWZ.

Контейнеры с ракетами заметили на фотографиях AH-64, которые базируются на территории международного аэропорта Эрбиль. «Похоже, что это первый случай, когда армейские AH-64 с таким оружием были развернуты в зоне активного конфликта. По сравнению с ракетами Hellfire и JAGM, которые также имеются в арсенале армейских Apache, Spike NLOS обеспечивает значительно большую дальность поражения целей на суше и на море, а также большую гибкость в применении», — говорится в материале.

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Отмечается, что современная версия Spike NLOS может поражать цели на расстоянии более 30 километров, а Hellfire и JAGM обеспечивают дальность поражения около 15 километров. Многорежимная система наведения Spike NLOS позволяет поражать цели по заранее заложенным координатам или под управлением оператора. Израильская «длинная рука» даст вертолетам возможность уничтожать различные объекты на большей дальности.

В декабре 2024 года военный эксперт Виталий Лебедев писал, что разработанную в КНДР многоцелевую управляемую ракету Bulsae-4 можно считать аналогом китайской ракеты HJ-10 и израильской Spike NLOS. Bulsae-4 оснащена оптико-электронной системой, которая позволяет управлять ракетой как дроном-камикадзе.

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