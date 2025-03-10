Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

Компании SpaceX разрешили увеличить мощность сигнала прямой связи со смартфоном

Компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на предоставление услуг прямой спутниковой связи для смартфонов на более высоких уровнях мощности для улучшения сигнала за пределами зоны действия вышек мобильных операторов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Разрешение регулятора касается оператора T-Mobile, в сети которого компания SpaceX предоставляет услуги спутниковой связи, и действует при условии, что усиление сигнала не создаст препятствий работе конкурирующих поставщиков услуг сотовой связи

В заявке, которую рассмотрела комиссия, SpaceX указала на исследования, показывающие, что повышенные уровни мощности сигнала не создают значимых помех для связи, а ослабление ограничений по мощности передаваемого сигнала важно для экстренной связи и расширения покрытия на недостаточно обслуживаемые районы.

Ранее на сайте сервиса Starlink появилось сообщение о том, что корпорация SpaceX запустила в США тариф спутникового интернета Residential Lite со сниженной скоростью.