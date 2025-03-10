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13:37, 10 марта 2025Силовые структуры

Блогеру Митрошиной избрали меру пресечения по уголовному делу

Суд в Москве отправил блогера Митрошину под домашний арест до 24 апреля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств. Об этом в понедельник, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов и таким образом завладела 127 миллионами рублей. Часть этих денег она потратила на покупку недвижимости в столице, тем самым легализовав их.

По решению суда блогер пробудет под домашним арестом 1 месяц и 16 суток — до 24 апреля. Ей вменяют пункт «б» часть 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Митрошиной также запретили общаться с привлеченными по делу и пользоваться средствами связи.

Блогершу задержали 7 марта в Сочи. Следствие просило отправить ее под стражу.

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