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12:30, 10 марта 2025Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-певица Бритни Спирс станцевала на камеру без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась видео, в котором предстала в замшевых сапогах и телесном боди, оформленном черными кружевами. При этом ее внешний вид дополнила ковбойская шляпа коричневого цвета.

На размещенных кадрах видно, что во время танца поп-исполнительница принимала откровенные позы. Звезда несколько раз поворачивалась к камере спиной и демонстрировала оголенные ягодицы. Кроме того, она садилась на корточки и широко раздвигала ноги в стороны.

В декабре прошлого года Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги на видео.

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