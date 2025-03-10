Американская поп-певица Бритни Спирс станцевала на камеру без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась видео, в котором предстала в замшевых сапогах и телесном боди, оформленном черными кружевами. При этом ее внешний вид дополнила ковбойская шляпа коричневого цвета.

На размещенных кадрах видно, что во время танца поп-исполнительница принимала откровенные позы. Звезда несколько раз поворачивалась к камере спиной и демонстрировала оголенные ягодицы. Кроме того, она садилась на корточки и широко раздвигала ноги в стороны.

В декабре прошлого года Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги на видео.