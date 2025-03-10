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16:09, 10 марта 2025Силовые структуры

Бывший гендиректор российского аэропорта получил срок за взятку

В Норильске бывший гендиректор аэропорта Никифоров получил 7,5 года за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Норильский городской суд приговорил бывшего генерального директора ООО «Аэропорт "Норильск"» Андрея Никифорова к 7,5 года лишения свободы за взятку в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Никифоров признан виновным по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, со штрафом в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, суд сохранил арест денежных средств на его счетах.

Как установил суд, в период с 2020 по 2021 год экс-гендиректор аэропорта передал должностному лицу «ФГУП Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», который отвечал за реализацию проекта реконструкции аэродрома, 250 тысяч рублей в качестве взятки. Эти деньги предназначались за лоббирование интересов аэропорта при приеме строительных работ.

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан задержали сотрудника казначейства, подозреваемого в вымогательстве взятки.

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