Спикер парламента Армении посоветовал искать украденные деньги в трусах

Спикер парламента Армении Симонян ответил на критику наличия дорогих туфлей

Спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян ответил на критику наличия дорогих туфлей советом «поискать украденное в трусах». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Симонян таким образом прокомментировал сообщения о том, что стоимость его пар обуви превышает 2700 евро. На это обратили внимание пользователи, пишут СМИ.

Симонян решил показать свою коллекцию обуви, которую чиновник, по его словам, покупает по скидке. Он также сослался на слова одного из неназванных лидеров оппозиции, что нужно «искать украденные деньги в трусах». «Вы плохо слушали пресс-конференцию своего лидера, он сказал, что украденное было в чьих-то трусах, я готов обсудить это дальше», — написал председатель парламента Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес бывших президентов республики и нынешней оппозиции Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна. Он назвал их «полумертвыми» в своем сообщении в соцсетях.