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20:04, 10 марта 2025Путешествия

Двое россиян замерзли во время пробежки и незаконно пробрались на территорию аэропорта

«Авиаторщина»: Россияне незаконно пробрались на территорию аэропорта в Сургуте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двое россиян в Сургуте замерзли во время пробежки и решили согреться в аэропорту, незаконно пробравшись на его территорию. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 10 марта. 18-летние местные жители Амахан С. и Арсений А. вышли на пробежку утром, но заблудились в лесу. Они искали место, чтобы согреться, и наткнулись на неизвестное ограждение. Друзья перебрались через металлический забор с колючей проволокой и оказались на территории авиагавани, получив травмы.

Вскоре сотрудники транспортной безопасности задержали молодых людей. Россиянам оказали медицинскую помощь, а затем передали их полиции. Теперь бегунам грозит административная ответственность.

Ранее пассажир потерялся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле. Россиянин приехал в авиагавань утром, чтобы вылететь в Самару, однако его рейс перенесли.

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