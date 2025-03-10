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11:02, 10 марта 2025Мир

Двум британским дипломатам предписали покинуть Россию

МИД предписал двум дипломатам из Британии покинуть Россию в двухнедельный срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) России предписало двум дипломатам из Великобритании покинуть страну в двухнедельный срок. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

«Достоверно установлено, что направленные в пятницу второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., — супруг первого председателя парламента Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство», — говорится в публикации.

Одновременно с этим Федеральная служба безопасности указала на признаки проведения двумя дипломатическими работниками разведывательно-подрывной деятельности, которая представляет угрозу безопасности России. На основании этого было принято решение о лишении Одедры и Скиннера аккредитаций и предписано покинуть РФ в течение двух недель.

Ранее МИД России вызвал представителя посольства Великобритании по подозрению в осуществлении разведывательной деятельности.

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