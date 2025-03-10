Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 10 марта 2025Экономика

Экспортные цены на ключевую российскую агропродукцию упали

«Русагротранс»: Экспортные цены на пшеницу из РФ упали до 248 долларов за тонну
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В начале весны экспортные цены на поставки российской пшеницы с протеином 12,5 процента впервые с конца января продемонстрировали снижение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В настоящее время экспортная стоимость ключевой российской агропродукции составляет 248 долларов за тонну. Для сравнения, в конце февраля показатель находился на уровне в 252 доллара. Таким образом, экспортные цены на российскую пшеницу снизились на 4 доллара.

Эксперты связали подобную динамику с усилением конкуренции на мировом рынке со стороны других крупных поставщиков. Речь идет, в частности, о европейской, австралийской и аргентинской пшенице. Стоимость румынской и французской продукции за последнее время выросла на 4,5 доллара за тонну — до 248,5 и 241,5 доллара. В свою очередь, аргентинская пшеница подорожала на доллар, до 242 долларов. В то же время австралийская продемонстрировала противоположную динамику и подешевела на 2 доллара (до 246 долларов).

В целом экспорт российской пшеницы с учетом стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам февраля составил 2,06 миллиона тонн. В марте аналитики ожидают существенного падения поставок этой агропродукции из РФ — до 1,4-1,5 миллиона. Для сравнения, годом ранее российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности 4,74 миллиона тонн пшеницы. Если прогноз аналитиков сбудется, экспорт просядет почти в три раза.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи». Ее задержали в Баку на пути в Дубай

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    В Киеве признали риск окружения ВСУ в Курской области

    Мужчина отправился в дайвинг-тур в Малайзию и был найден в воде без признаков жизни

    В России высказались об условиях смягчения санкций США

    В Венгрии заявили о неспособности Европы финансировать украинскую армию

    В российском регионе снег скрутился в рулоны

    51-летнюю Тайру Бэнкс заподозрили в пластике со словами «больше не может улыбаться»

    Юлианна Караулова влезла в кредит ради квартиры в центре Москвы

    В США захотели вооружить Abrams дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше