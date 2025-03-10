Экспортные цены на ключевую российскую агропродукцию упали

«Русагротранс»: Экспортные цены на пшеницу из РФ упали до 248 долларов за тонну

В начале весны экспортные цены на поставки российской пшеницы с протеином 12,5 процента впервые с конца января продемонстрировали снижение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В настоящее время экспортная стоимость ключевой российской агропродукции составляет 248 долларов за тонну. Для сравнения, в конце февраля показатель находился на уровне в 252 доллара. Таким образом, экспортные цены на российскую пшеницу снизились на 4 доллара.

Эксперты связали подобную динамику с усилением конкуренции на мировом рынке со стороны других крупных поставщиков. Речь идет, в частности, о европейской, австралийской и аргентинской пшенице. Стоимость румынской и французской продукции за последнее время выросла на 4,5 доллара за тонну — до 248,5 и 241,5 доллара. В свою очередь, аргентинская пшеница подорожала на доллар, до 242 долларов. В то же время австралийская продемонстрировала противоположную динамику и подешевела на 2 доллара (до 246 долларов).

В целом экспорт российской пшеницы с учетом стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам февраля составил 2,06 миллиона тонн. В марте аналитики ожидают существенного падения поставок этой агропродукции из РФ — до 1,4-1,5 миллиона. Для сравнения, годом ранее российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности 4,74 миллиона тонн пшеницы. Если прогноз аналитиков сбудется, экспорт просядет почти в три раза.