Хинштейн объяснил данные об отказе курского правительства помогать бойцам в приграничье

Хинштейн: Власти ответили отказом на запрос бойца из-за нарушения регламента

Правительство Курской области не отказывалось помогать бойцам из приграничья и поставлять им кислородные баллоны — военнослужащий, который сделал соответствующий запрос, пренебрег регламентом. Об этом, разъясняя ситуацию, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее в канале некоего военнослужащего с позывным Моисей появилась информация, что власти приграничного региона и областное управление МЧС отказались помогать бойцам на передовой на курском направлении. Впоследствии ее распространил ряд Telegram-каналов.

«Рассказываю, как все было на самом деле — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Но для этого необходимо соблюдать определенный порядок», — разъяснил Хинштейн.

По словам губернатора, его помощники получили запрос от некоего Моисея, который заявил, что его подразделение выполняет задачи на курском направлении. На вопрос о том, какое конкретно воинское соединение мужчина представляет, точных данных он не назвал, ответив, что он работает в спецназе.

Впоследствии Моисею, который не назвал своих точных данных, предложили связаться через закрытую военную связь, в ответ на это он заявил, что связи у него нет. Никаких официальных заявок, как отметил Хинштейн, от него не поступало.

Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги и за них требуется отчет. Тем более, существует четкий алгоритм, установленный региональным оперативным штабом: заявки нам - направляют командиры частей и подразделений, которые мы оперативно (в тот же день) согласовываем с военным командованием Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Такая процедура создана не для галочки, а для того, чтобы региональные власти четко понимали, для кого нужна запрашиваемая помощь и точно ли она дойдет до адресата, добавил глава региона. Он сообщил, что Моисей оказался оператором БПЛА в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», которому не давали полномочий напрямую обращаться за помощью к властям Курской области.

Хинштейн привел слова главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который также разъяснил ситуацию. Губернатор заверил, что находится на постоянной связи с соратником главы Чечни и что у него никогда не возникали проблемные ситуации со спецназом.

Сам Моисей в Telegram-канале также прояснил ситуацию. «Уже поговорили, отчитали о субординации напомнили. Хватит писать об этом», — говорится в его сообщении.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ним более десяти километров.