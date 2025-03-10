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01:05, 10 марта 2025Экономика

Имущество «королевы марафонов» выставят на торги

Опубликован список имущества Блиновской, которое выставят на торги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской будет выставлено на торги, вырученные средства пойдут на погашение долгов блогера. Список позиций публикует KP.RU.

В списке указано более ста объектов, лишь восемь из которых зарегистрированы на саму Блиновскую, остальные — на ее супруга Алексея. Как отмечает юрист Ольга Гимадеева, поскольку при банкротстве учитывается совместное имущество, не имеет значения, на кого оформлена недвижимость.

На блогера записан земельный участок и жилой дом в Подмосковье, квартира на Серпуховском валу в Москве,
два машиноместа на подземной парковке ЖК на Серпуховском валу, участок в Ялте, а также два автомобиля — Bentley Continental и Lamborgini Urus.

Муж Блиновской владеет тремя квартирами в российской столице, более чем 40 земельными участками и 15 жилыми домами, не считая различной техники, уточняет KP.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде блогер отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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