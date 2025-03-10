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04:00, 10 марта 2025Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном боди

Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в боди с глубоким декольте
Мария Винар

Фото: @kyliecosmetics

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась кадром со съемки новой коллекции духов собственного бренда Kylie Cosmetics. Так, на размещенном фото знаменитость предстала в черном боди с глубоким декольте, держа в руке огромный флакон. Она позировала перед камерой с макияжем в нюдовых тонах и аккуратно уложенной прической.

Поклонники оценили снимок бизнесвумен в комментариях под постом. «Ты так прекрасна», «Такая красивая», «Настоящая красота», «Расцвела», «Великолепная», — высказывались они.

В январе сообщалось, что Дженнер примерила на модном показе в Париже откровенный наряд бренда Jean Paul Gaultier и вызвала ажиотаж в сети.

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