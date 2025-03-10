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08:09, 10 марта 2025Культура

Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей

Shot: Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей, она травмировала плечо
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Народной артистке России Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей — певица травмировала плечо на фоне загруженного рабочего графика, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что исполнительница сама обратилась в больницу. Долина почти не могла шевелить рукой и испытывала сильные боли в плече. «Медики провели обследование и обнаружили, что у народной артистки повреждено сухожилие», — говорится в публикации.

Ей посоветовали снизить нагрузку и не поднимать тяжести. Когда певица восстановится, ей нужно будет пройти специальный комплекс лечебной физкультуры. При этом отмечается, что несмотря на травму Долина не планирует отказываться от активных гастролей по стране.

Ранее Долина рассказала, что поверила мошенникам и отдала им почти 200 миллионов рублей после того, как получила от них видео «задержания преступницы» на фоне портрета президента РФ Владимира Путина.

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