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15:47, 10 марта 2025Ценности

Лисовец призвал россиянок отказаться от вылизанных причесок

Стилист Владислав Лисовец призвал россиянок отказаться от вылизанных причесок
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Стилист Владислав Лисовец призвал россиянок отказаться от одного вида причесок. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

Эксперт отметил, что в настоящее время отмечается тренд на натуральность, несмотря на актуальность стиля 2000-х годов. Так, он посоветовал девушкам воздержаться от локонов слишком правильной формы или чрезмерно гладких укладок.

«Укладка "без укладки" — несомненно тренд. А вот ровные локоны, вылизанная прическа — это уже не стильно», — заявил собеседник издания.

В январе Владислав Лисовец назвал модные челки в 2025 году.

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