Маск заявил о масштабной кибератаке на X

Маск заявил о продолжающейся массированной кибератаке на соцсеть X после сбоев

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что против X была предпринята и до сих пор продолжается массированная кибератака после сбоев. Об этом он написал на своей странице в X.

«Мы подвергаемся атакам каждый день, но для этого требовалось много ресурсов. В атаках задействована либо большая скоординированная группа, либо страна», — сказал Маск.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил о росте числа кибератак на российскую инфраструктуру, в частности, на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Он добавил, что такие преступления носят системный характер и наносят ущерб государству, бизнесу и гражданам.