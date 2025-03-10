Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:32, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Маск заявил о масштабной кибератаке на X

Маск заявил о продолжающейся массированной кибератаке на соцсеть X после сбоев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что против X была предпринята и до сих пор продолжается массированная кибератака после сбоев. Об этом он написал на своей странице в X.

«Мы подвергаемся атакам каждый день, но для этого требовалось много ресурсов. В атаках задействована либо большая скоординированная группа, либо страна», — сказал Маск.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил о росте числа кибератак на российскую инфраструктуру, в частности, на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Он добавил, что такие преступления носят системный характер и наносят ущерб государству, бизнесу и гражданам.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО

    Правительство российского региона попросило пересмотреть решение о Telegram

    После атаки ВСУ по рынку в Херсонской области скончались шесть человек

    Британский генерал предрек исход войны НАТО с Россией

    В МИД России назвали ключевое направление внешней политики

    Захарова ответила на заявление Дании о готовности отправить войска на Украину

    Три человека погибли в результате удара ВСУ по ТЦ в Курской области

    Медведев заявил о загнанной под землю демократии Румынии

    Посольство Бразилии оценило удаление футболиста «Зенита» за оскорбительный жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше