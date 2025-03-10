Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть X

Маск: Украинские IP-адреса причастны к кибератаке на соцсеть X

Среди причастных к масштабной кибератаке на социальную есть X присутствуют украинские IP-адреса. Об этом сообщил американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск в беседе с телеканалом Fox Business.

«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — сказал Маск.

О кибератаке на X бизнесмен сообщил вечером 10 марта. Маск отметил, что соцсеть атакуют каждый день, однако в этот раз «задействована либо большая скоординированная группа, либо страна».