Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть X

Среди причастных к масштабной кибератаке на социальную есть X присутствуют украинские IP-адреса. Об этом сообщил американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск в беседе с телеканалом Fox Business.
«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — сказал Маск.
О кибератаке на X бизнесмен сообщил вечером 10 марта. Маск отметил, что соцсеть атакуют каждый день, однако в этот раз «задействована либо большая скоординированная группа, либо страна».