Москвич пострадал из-за взорвавшейся на прилавке «ВкусВилла» бутылки

В Москве во «ВкусВилле» взорвалась бутылка, пострадал клиент магазина

Житель Москвы пострадал из-за бутылки, взорвавшейся прямо на прилавке одного из магазинов сети «ВкусВилл». Об этом он рассказал журналистам «Газеты.Ru».

Описанный мужчиной случай произошел 5 марта. «Взяв банку напитка, я повернулся в сторону кассы, расположенной за этим же прилавком, и в этот момент раздался хлопок/взрыв с правой стороны от меня», — пояснил он.

В подтверждение своих слов москвич представил фотографию, на которой видно кровь на его лице и шее. Помимо этого, осколки попали ему под одежду.

Вскоре с жителем столицы связался представитель магазина. В качестве компенсации он предложил ему бонусные баллы. Мужчину такое предложение не устроило, он намерен обратиться в суд.

Ранее клиенты «ВкусВилла» пожаловались на стекло в одном из реализуемых сетью десертов. После этого продажи продукции приостановили. При этом в компании отметили, что речь идет о куске пластика, а не стекла.