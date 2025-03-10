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12:07, 10 марта 2025Россия

Москвич пострадал из-за взорвавшейся на прилавке «ВкусВилла» бутылки

В Москве во «ВкусВилле» взорвалась бутылка, пострадал клиент магазина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Москвы пострадал из-за бутылки, взорвавшейся прямо на прилавке одного из магазинов сети «ВкусВилл». Об этом он рассказал журналистам «Газеты.Ru».

Описанный мужчиной случай произошел 5 марта. «Взяв банку напитка, я повернулся в сторону кассы, расположенной за этим же прилавком, и в этот момент раздался хлопок/взрыв с правой стороны от меня», — пояснил он.

В подтверждение своих слов москвич представил фотографию, на которой видно кровь на его лице и шее. Помимо этого, осколки попали ему под одежду.

Вскоре с жителем столицы связался представитель магазина. В качестве компенсации он предложил ему бонусные баллы. Мужчину такое предложение не устроило, он намерен обратиться в суд.

Ранее клиенты «ВкусВилла» пожаловались на стекло в одном из реализуемых сетью десертов. После этого продажи продукции приостановили. При этом в компании отметили, что речь идет о куске пластика, а не стекла.

ЖЗЛ
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