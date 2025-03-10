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14:09, 10 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник объяснил появление бойцов «Айдара» в Курской области

Полковник Матвийчук: Появление «Айдара» под Курском вызвано прорывом обороны ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Появление бойцов «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в Курской области вызвано прорывом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О положении украинской армии под Курском специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в силовых структурах сообщили, что командование ВСУ перебросило бойцов «Айдара» к Куриловке Курской области. Уточнялось, что российские военные уже уничтожили несколько групп этого подразделения. Высказывались предположения, что украинская сторона планирует наладить снабжение суджанского гарнизона через лесной массив в районе Куриловки.

«Под Курском идет прорыв обороны противника фактически с окружением с трех направлений крупной группировки. Сырский отправляет элиту, которую они берегли, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на фронте. Думаю, что это говорит о поражении противника под Курском», — подчеркнул эксперт.

8 марта появились сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Российские штурмовики до этого освободили населенные пункты под Суджей и взяли ВСУ в котел, а после проникли в город по подземной газопроводной трубе: им удалось вклиниться в позиции противника в окрестностях города, что стало для ВСУ неожиданностью.

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