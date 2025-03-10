Мужчина отправился в дайвинг-тур в Малайзию и был найден в воде без признаков жизни

Турист нырнул с аквалангом в Малайзии и был найден в воде без признаков жизни

Китайский турист нырнул с аквалангом в Малайзии и был найден в воде без признаков жизни. Подробностями трагедии поделился портал NST Online.

Уточняется, что в воскресенье, 9 марта, 34-летний мужчина отправился в дайвинг-тур на остров Мабул. Около 10:50 по местному времени он и еще четыре туриста под контролем двух инструкторов погрузились на глубину 12 метров.

Примерно в 12:30 они вернулись на борт и сдали снаряжение для дайвинга. Вскоре одного участника группы увидели плавающим на поверхности воды вокруг лодки. Мужчину оперативно подняли на борт, провели ему сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу прибрежного города Семпорна. Однако врачи лишь констатировали его кончину.

В конце февраля двое российских туристов решили заняться дайвингом на Филиппинах и не выжили. Один из них не справился с подводным течением, второго растерзала акула.

