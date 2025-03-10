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13:21, 10 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали способ борьбы с коррупцией в ТЦК

На Украине захотели сделать рассмотрение дел призывников ВВК анонимным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине захотели сделать рассмотрение дел призывников военно-врачебными комиссиями (ВВК) анонимным. Об этом рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Тарас Гусарук, передает «Общественное».

Отмечается, что данный шаг делается для борьбы с коррупцией при мобилизации. «Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не узнает, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски», — сказал военком.

По словам Гусарука, анонимность призывников станет третьим этапом цифровизации призыва. Он отметил, что до этого ТЦК начали отправлять повестки для прохождения ВВК в электронной форме.

Ранее Верховная Рада Украины сняла с повестки дня проект закона, вводящего уголовную ответственность для военкомов за случаи незаконной мобилизации. Как рассказал депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, документ сняли по требованию фракции «Голос».

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