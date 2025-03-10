На Украине рассказали о страхе принуждения к условиям России по конфликту

Economist: В Киеве рассказали о страхе принуждения к условиям РФ по конфликту

В Киеве опасаются, что в случае провала переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии США заставят Украину принять условия России по урегулированию конфликта. О страхе Киева перед сценарием с принуждением к условиям Москвы пишет со ссылкой на украинских чиновников The Economist.

«Перед Украиной маячит опасная перспектива того, что провал переговоров может привести к еще большему давлению со стороны Америки. (...) Ставки на переговорах во вторник как никогда высоки. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс», — говорится в публикации.

В издании приводится мнение чиновника, согласно которому провал переговоров будет означать, что Киев поставят перед условиями урегулированиям конфликта, о которых Москва и Вашингтон договорятся без участия Украины.

Ранее стало известно, что представители США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России ради завершения конфликта. Кроме того, американская делегация планирует узнать, насколько серьезно настроена украинская сторона на улучшение отношений с президентом США Дональдом Трампом после инцидента в Белом доме.