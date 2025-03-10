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15:46, 10 марта 2025Бывший СССР

На Западе объяснили борьбой с Трампом деятельность антикоррупционных ведомств Украины

Townhall: Антикоррупционные структуры Украины лишь боролись с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Созданные при поддержке США антикоррупционные структуры Украины не решили проблему повсеместной коррупции, а лишь боролись с нынешним американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет приближенное к Республиканской партии США издание Townhall.

По информации издания, украинские антикоррупционные ведомства не решили проблему повсеместной коррупции при власти Демократической партии США и ее поддержки силовых ведомств постсоветской страны.

В частности, отмечается роль Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и других антикоррупционных органов. Теперь же, пишет Townhall, эта система на Украине будет полностью расформирована или переформатирована со стороны Вашингтона.

Ранее директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег. Он также поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли деньги Вашингтона.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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