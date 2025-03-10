Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

В Москве суд заочно приговорил к 25 годам грузинского наемника ВСУ Гамсахурдию

В Москве суд заочно приговорил к 25 годам грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдию (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Как установил суд, Гамсахурдия с марта 2022 года является наемником на Украине. В период с августа по сентябрь 2024 года он в составе вооруженного формирования «Кавказский легион» незаконно вторгся на территорию Курской области. Преследуя террористические цели, он совершал нападения на населенные пункты, обстреливал российские войска и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданские и административные здания.

С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил его заочно к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии Ладо Гамсахурдию заочно приговорили к 18 годам за участие в боях на стороне ВСУ.