Экс-премьер Австралии Тернбулл: Политика Трампа приведет к возвышению Китая

Политика президента США Дональда Трампа и его ругань со многими американскими союзниками приведет к возвышению Китая на международной арене, который будет восприниматься «более привлекательным партнером» в различных делах. Об этом заявил бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, передает агентство Bloomberg.

«Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] будет стремиться стать полной противоположностью Трампу», — указал бывший глава австралийского правительства.

Тернбулл также отметил, что в результате политики действующей администрации в США многие страны начнут смотреть «с одной стороны, на Китай, с другой — на Трампа» и видеть в сотрудничестве с Китаем больше перспектив.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что война Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России. По мнению дипломата, европейские элиты враждебно настроены к России и готовы продолжать конфликт с ней руками президента Украины Владимира Зеленского. Однако без их смены нормализация отношений с Москвой невозможна, заключил Яковенко.