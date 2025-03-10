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13:40, 10 марта 2025Экономика

Названы последствия для США при ужесточении пошлин на китайские товары

Политолог Чжэн Юннянь: Ужесточение пошлин против КНР приведет к росту цен в США
Вячеслав Агапов

Фото: Kin Cheung / Reuters

Ужесточение пошлин против КНР приведет к росту цен в США. Такие последствия увеличения тарифов на китайские товары назвал китайский политолог Чжэн Юннянь, его слова приводит South China Morning Post.

По мнению эксперта, в мире идет соревнование эффективности действующих в странах экономических систем.

«Трамп предпринял действия по сокращению бюрократии, которую он называет "глубинным государством", которое действительно довольно коррумпировано, замаскировано под демократию и свободу. Соперничество между Китаем и США заключается в том, какая система окажется более эффективной», — пояснил Чжэн.

Если администрация Дональда Трампа все же поднимет тарифы, это может разогнать инфляцию, так как американский капитал не готов к новой индустриализации и оперативно найти замену многим китайским продуктам в стране не удастся.

Вместе с тем бизнес из Китая может подумать над расширением цепочек поставок и производства для охвата рынков США, ЕС и Юго-Восточной Азии, открывая заводы на местах вместо того, чтобы концентрироваться только на продаже продукции.

С 4 марта власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов.

В ответ Китай установил пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Пошлины составляют от 10 до 15 процентов. Они распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Вдобавок полностью прекратились закупки американской сои и древесины. Аналитики Bloomberg называют это решение одним из самых мощных и недорогих видов оружия в своем торговом арсенале.

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