Названы способы пройти кризис среднего возраста без потерь

Психотерапевт Мартынов: Кризис среднего возраста помогает научиться новому

Бояться кризиса среднего возраста не стоит, так как он помогает взглянуть на свою жизнь со стороны и научиться чему-то новому, считает психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Способы пройти этот жизненный период без потерь он назвал «Ленте.ру».

Мартынов уверяет: если человек правильно осмыслит кризис среднего возраста, то сможет стать продуктивнее и добиться гораздо больших результатов, чем те, которых он достиг к середине жизни. Чтобы пройти этот непростой период, психотерапевт призвал проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к разочарованию. Возможно, это нереалистичные юношеские фантазии или внутренние установки, навязанные ранее и больше не соответствующие истинным желаниям человека.

После того, как человек определит истинные причины кризиса, врач рекомендовал осознать, что биологический возраст действительно сопровождается физическими изменениями. Также, по его словам, необходимо четко определить текущие цели и выстроить путь к их достижению с учетом новой реальности.

Если вы хотите занять определенную должность, важно определить недостающие навыки и компетенции и начать работать над их развитием. Если вас не устраивают отношения в семье, проанализируйте причины этого. Возможно, дело в недостатке внимания друг к другу или в нежелании слышать потребности партнера. Если вы видите в зеркале уставшего человека, позаботьтесь о своем психосоматическом здоровье Сергей Мартынов психотерапевт

Еще одна рекомендация Мартынова — отмечать плюсы своего возраста и принимать те аспекты, которые уже нельзя изменить. Например, в 40 лет не стать олимпийским чемпионом, даже по шахматам, но можно перестроить приоритеты, и с меньшими усилиями добиться больших результатов в значимых сферах жизни. «С возрастом мы начинаем проще относиться ко многим вещам и не тратить свою энергию на мелкие неприятности. Это позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно, и находить радость в простых вещах», — подытожил психотерапевт.

Ранее психотерапевт Джефф Гюнтер перечислил главные признаки тупиковых отношений. Одним из них он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам.