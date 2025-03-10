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12:27, 10 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы пройти кризис среднего возраста без потерь

Психотерапевт Мартынов: Кризис среднего возраста помогает научиться новому
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бояться кризиса среднего возраста не стоит, так как он помогает взглянуть на свою жизнь со стороны и научиться чему-то новому, считает психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Способы пройти этот жизненный период без потерь он назвал «Ленте.ру».

Мартынов уверяет: если человек правильно осмыслит кризис среднего возраста, то сможет стать продуктивнее и добиться гораздо больших результатов, чем те, которых он достиг к середине жизни. Чтобы пройти этот непростой период, психотерапевт призвал проанализировать ситуацию и понять, что именно привело к разочарованию. Возможно, это нереалистичные юношеские фантазии или внутренние установки, навязанные ранее и больше не соответствующие истинным желаниям человека.

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После того, как человек определит истинные причины кризиса, врач рекомендовал осознать, что биологический возраст действительно сопровождается физическими изменениями. Также, по его словам, необходимо четко определить текущие цели и выстроить путь к их достижению с учетом новой реальности.

Если вы хотите занять определенную должность, важно определить недостающие навыки и компетенции и начать работать над их развитием. Если вас не устраивают отношения в семье, проанализируйте причины этого. Возможно, дело в недостатке внимания друг к другу или в нежелании слышать потребности партнера. Если вы видите в зеркале уставшего человека, позаботьтесь о своем психосоматическом здоровье

Сергей Мартыновпсихотерапевт

Еще одна рекомендация Мартынова — отмечать плюсы своего возраста и принимать те аспекты, которые уже нельзя изменить. Например, в 40 лет не стать олимпийским чемпионом, даже по шахматам, но можно перестроить приоритеты, и с меньшими усилиями добиться больших результатов в значимых сферах жизни. «С возрастом мы начинаем проще относиться ко многим вещам и не тратить свою энергию на мелкие неприятности. Это позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно, и находить радость в простых вещах», — подытожил психотерапевт.

Ранее психотерапевт Джефф Гюнтер перечислил главные признаки тупиковых отношений. Одним из них он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам.

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