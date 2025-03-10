Няня вышла на работу, уволилась через три часа и отсудила за них деньги

В Лондоне няня проработала на новом месте лишь три часа и получила за них деньги

В Лондоне, Великобритания, няня уволилась через три часа после выхода на работу и отсудила за это время деньги. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина и женщина нашли женщину по имени Лей Цанг на специальном сайте для найма нянь. В апреле 2024 года они договорились, что она будет следить за их дочерью три раза в неделю по три часа. Один час своей работы Цанг оценила в 13 фунтов стерлингов (1500 рублей).

Первый день, когда женщина вышла на работу, был вводным. Наниматели показали Цанг ее новое рабочее место, дорогу к школе девочки и объяснили ей все обязанности. В тот же день она получила ключи от их дома. После женщина познакомилась с ребенком и провела с ним немного времени. Все это время родители девочки находились рядом.

На следующий день Цанг неожиданно передумала работать на эту семью, при этом потребовала заплатить ей за потраченные часы. Мужчина и женщина утверждали, что на самом деле женщина еще не сидела с их ребенком по-настоящему. Тогда Цанг подала на них в суд. Судья постановил, что женщина имеет право на оплату труда. Ей должны заплатить 39 фунтов стерлингов (4400 рублей).

Ранее сообщалось, что житель Лондона Ник Сильверторн, порезавшийся некачественной бритвой, выиграл суд против ее производителя. Ему удалось отсудить около 6,2 тысячи долларов.

