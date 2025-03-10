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10:28, 10 марта 2025Забота о себе

Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

Daily Mail: Полосы на ногте у американки оказались признаком меланомы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Американка заметила у себя пару полосок на ногте, которые оказались признаком смертельно опасного заболевания. Историю 58-летней Мишель Тальямонте приводит издание Daily Mail.

По словам Тальямонте, она впервые заметила черные полосы на большом пальце в сентябре 2024 года. Она сфотографировала линии, прежде чем отправиться на маникюр, и ожидала, что они пройдут к октябрю. Однако полоски не исчезли. Тогда Тальямонте обратилась к дерматологу, который обнаружил, что причиной изменения цвета ногтя была меланома — вид рака кожи, который может быстро распространиться на другие органы.

Тальямонте повезло, так как меланому обнаружили на ранней стадии и рак не успел распространиться. Однако женщине потребовалась четырехчасовая операция по удалению новообразования.

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«Им пришлось создать кожный трансплантат, который мне пересадили на палец, чтобы прикрыть обнаженные после удаления опухоли кость и сухожилие. У меня больше никогда не будет ногтя на большом пальце, однако я могла бы потерять кончик большого пальца или что-то еще похуже, так что я благодарна за все. Рука хорошо заживает», — рассказала она.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала самый распространенный признак рака мозга. По ее словам, о развивающемся онкологическом заболевании мозга могут говорить головная боль и ухудшение зрения.

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