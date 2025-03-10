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19:07, 10 марта 2025Путешествия

Пассажирка самолета подвергла людей опасности ради дизайнерской сумки и прослыла «дерьмом»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: nypost.com

Пассажирка самолета Delta подвергла людей на борту опасности ради дизайнерской сумки и чемодана и прослыла в сети «дерьмом». О случившемся рассказал на форуме Reddit один из очевидцев.

Автор публикации разместил фотографию, на которой видно множество людей, эвакуировавшихся из самолета из-за неизвестной угрозы. Стоявшая на первом плане снимка женщина держалась за ручку чемодана, на которой лежала дизайнерская сумка. «Что не надо делать при эвакуации», — подчеркнул очевидец.

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Он обратил внимание, что эвакуироваться из самолета нужно без личных вещей, чтобы не задерживать попутчиков и не подвергать их опасности. В комментариях пользователи согласились с автором. «Ее нужно отправить за решетку за такое», «Настоящее дерьмо», «Ради сумки рискнула жизнями людей», — писали юзеры.

Ранее на форуме Reddit обсуждали другую возмутительную ситуацию из мира авиации: пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл отвратительным. Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков.

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