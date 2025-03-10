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15:01, 10 марта 2025Бывший СССР

Первых 18-летних бойцов ВСУ отправили в связанную с нацистами бригаду

На Украине принесли присягу первые бойцы ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

На Украине принесли присягу первые бойцы Вооруженных сил страны (ВСУ) в возрасте от 18 до 24 лет, попавшие в отдельную горно-штурмовую бригаду «Эдельвейс», названную в честь одноименного подразделения Вермахта времен Второй мировой войны. Об этом бригада сообщила в своем Telegram-канале.

«Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных "Эдельвейсов"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшим в подразделение молодым людям также выделят 30 тысяч гривен на приобретение необходимой для службы амуниции.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента страны Павел Палиса заявил, что потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к украинской армии. Он также отметил, что подобный контракт будет разработан и для других категорий граждан.

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