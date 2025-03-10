Песков прокомментировал предстоящую встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии

Песков о встрече в Саудовской Аравии: США хотят увидеть желание мира от Украины

США хотят увидеть желание мира со стороны Украины на переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, — хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться», — прокомментировал предстоящую встречу американской и украинской делегации представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры американской и украинской делегаций на предстоящей встрече в Саудовской Аравии. Политик добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.

Трамп также сообщил своим помощникам, что подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов не хватит для того, чтобы возобновить военную помощь Киеву. Глава Белого дома хочет увидеть готовность Владимира Зеленского не только к мирным переговорам с Россией, но и к проведению выборов президента Украины и даже к возможному уходу с поста главы государства.

