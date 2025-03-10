Пилот самолета с 120 пассажирами на борту внезапно почувствовал боль в груди

News.com.au: Пилот самолета Qantas с 120 пассажирами почувствовал боль в груди

Пилот самолета авиакомпании Qantas во время рейса внезапно почувствовал боль в груди и попросил принести дефибриллятор. Об этом пишет портал News.com.au.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 10 марта, на борту лайнера, летевшего из Брисбена в Сидней, Австралия. После того как командир воздушного судна (КВС) сообщил о недомогании, второй пилот взял управление самолетом на себя, запросил ускоренную посадку и заявил диспетчеру о «возможной необходимости помощи».

В итоге воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Сиднея. Никто из 127 пассажиров рейса и 6 членов экипажа не пострадал.

Как пишет издание, дефибриллятор так и не был использован. После посадки КВС оказали помощь парамедики, затем его отвезли в больницу.

Ранее пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время полета почувствовал недомогание на высоте 11,9 тысячи метров. Коллеги попытались привести его в чувство, но безуспешно, мужчина не выжил.