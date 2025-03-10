Похитившую венки на Пискаревском кладбище пару россиян задержали

В Петербурге задержали двоих человек, похитивших венки на Пискаревском кладбище

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, похитивших венки, которые были оставлены на Пискаревском кладбище премьер-министром Мьянмы с делегацией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россияне похитили 12 букетов, сложили их в автомобиль и скрылись. Мотив такого поступка пока неизвестен. Следователи возбудили дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Ранее источник, который знаком с ситуацией, рассказал, что цветы возложили к монументу «Мать-Родина». Позже охрана кладбища заметила пару россиян, которая решила переложить букеты в багажник своей машины.