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11:38, 10 марта 2025Силовые структуры

Похитившую венки на Пискаревском кладбище пару россиян задержали

В Петербурге задержали двоих человек, похитивших венки на Пискаревском кладбище
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, похитивших венки, которые были оставлены на Пискаревском кладбище премьер-министром Мьянмы с делегацией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россияне похитили 12 букетов, сложили их в автомобиль и скрылись. Мотив такого поступка пока неизвестен. Следователи возбудили дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Ранее источник, который знаком с ситуацией, рассказал, что цветы возложили к монументу «Мать-Родина». Позже охрана кладбища заметила пару россиян, которая решила переложить букеты в багажник своей машины.

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