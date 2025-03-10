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10:57, 10 марта 2025Силовые структуры

Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

ФСБ России выявила работавших в посольстве Британии в Москве шпионов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ России показала фотографии двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Снимки публикует РИА Новости.

На фото слева — второй секретарь посольства Алкеш Одедра, справа — супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер.

По данным ведомства, дипломаты намеренно указали неверные данные при получении разрешения на въезд в РФ и занимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности страны. Они должны покинуть Россию в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла работавших под прикрытием британского посольства шпионов.

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