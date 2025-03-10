Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

ФСБ России показала фотографии двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Снимки публикует РИА Новости.
На фото слева — второй секретарь посольства Алкеш Одедра, справа — супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер.
По данным ведомства, дипломаты намеренно указали неверные данные при получении разрешения на въезд в РФ и занимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности страны. Они должны покинуть Россию в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла работавших под прикрытием британского посольства шпионов.