Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

ФСБ России выявила работавших в посольстве Британии в Москве шпионов

ФСБ России показала фотографии двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Снимки публикует РИА Новости.

На фото слева — второй секретарь посольства Алкеш Одедра, справа — супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер.

По данным ведомства, дипломаты намеренно указали неверные данные при получении разрешения на въезд в РФ и занимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности страны. Они должны покинуть Россию в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла работавших под прикрытием британского посольства шпионов.