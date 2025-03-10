Правительство российского региона попросило пересмотреть решение о Telegram

Минцифры Дагестана: Блокировка Telegram создает определенные сложности

Блокировка мессенджера Telegram на территории Дагестана создает определенные трудности не только для местных жителей, но и для туристов. Об этом заявило Минцифры республики в своем Telegram-канале.

«Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создает неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать. Мы стремимся сделать пребывание в нашей республике максимально комфортным и безопасным для каждого», — говорится в сообщении.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов попросил федеральные власти пересмотреть решение о блокировке Telegram и выразил надежду на то, что они «найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение».

8 марта сообщалось, что в двух российских регионах — Дагестане и Чечне — по просьбе местных правоохранительных органов был заблокирован популярный мессенджер Telegram.