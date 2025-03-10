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20:41, 10 марта 2025Наука и техника

Развеян миф о правильном питании

JAMA Internal Medicine: Растительные масла снижают уровень смертности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Исследование, проведенное учеными Гарвардского университета и Института Броуда, показало, что регулярное употребление растительных масел способствует снижению риска преждевременной смерти. В течение 30 лет ученые анализировали данные более 200 тысяч человек и установили, что замена сливочного масла на растительные, такие как оливковое, соевое и рапсовое, снижает общий уровень смертности на 17 процентов. Результаты опубликованы в JAMA Internal Medicine.

Диетические рекомендации на протяжении десятилетий менялись, и если раньше считалось, что растительные масла уступают по полезности животным жирам, то современные исследования говорят об обратном. Разница связана с типом жирных кислот. Сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В растительных маслах преобладают ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье.

В ходе исследования участники регулярно заполняли анкеты о своем питании, а ученые анализировали данные о смертности и причинах летальных исходов. Выяснилось, что употребление большого количества сливочного масла увеличивает риск смерти от всех причин на 15 процентов, а от рака — на 16 процентов.

Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы подробнее изучить механизмы воздействия растительных масел на организм и подтвердить долгосрочные преимущества таких изменений в питании.

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