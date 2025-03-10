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13:11, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали совет по защите от мошенников в Telegram

МВД призвало обновить Telegram, чтобы видеть страну отправителя сообщений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В МВД посоветовали установить обновление мессенджера Telegram, чтобы защищаться от мошенников. Этот совет россиянам ведомство дало в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Ведомство отметило, что в новой версии приложения появилась функция, позволяющая увидеть страну отправителя сообщений и дату его регистрации в Telegram.

«Если данные сведения не соответствуют тому, что говорит (или кем представляется) собеседник — лучше прекратить общение», — подчеркнули в МВД. В сообщении также отмечается, что нужно быть бдительными с пользователями, чей аккаунт зарегистрирован недавно.

Ранее ведомство предупредило, что мошенники обманывают подростков, предлагая вывести деньги с Пушкинской карты. МВД отметило, что инструкции, которые предлагают злоумышленники, не работают. Кроме того, подчеркнули правоохранители, попытка получить деньги с Пушкинской карты может быть расценена как мошенничество.

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