Россиянам назвали порядок действий при поступлении денег от незнакомцев

МВД: При поступлении на карту денег от незнакомцев следует связаться с банком

Поступление денежных средств на карту от незнакомца может быть как простой ошибкой, так и началом мошенничества. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД назвали порядок действий при подобном сценарии, пишет ТАСС.

Вначале следует убедиться, что деньги действительно зачислены на счет. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения или интернет-банка. Россиянам напомнили, что сообщение о зачислении средств может оказаться поддельным.

Также в МВД порекомендовали связаться с банком. «Немедленно сообщите в ваш банк о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует ваше обращение и проведет проверку», — сообщили в УБК.

В ведомстве также посоветовали не тратить средства до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и судебные издержки.

Ранее россиянам назвали восемь эффективных тактик, которых придерживаются мошенники при общении с потенциальной жертвой. Так, злоумышленники специально создают ощущение срочности, чтобы их собеседник не мог мыслить критически. Также нередко они представляются сотрудниками авторитетных структур, например банка или правоохранительных органов.