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15:39, 10 марта 2025Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный для здоровья соус

Гастроэнтеролог Сухорукова: Соус тартар снижает холестерин и укрепляет сердце
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NatalyaBond / Shutterstock / Fotodom

Соус тартар при регулярном употреблении оказывает положительное влияние на здоровье, заявила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Врач назвала этот популярный соус одним из самых полезных для здоровья из-за продуктов в его составе. По ее словам, тартар — это классический соус, приготовленный из оливкового масла, зеленого лука и сваренного вкрутую яичного желтка. Все ингредиенты в процессе приготовления соуса не подвергаются дополнительной термической обработке, что позволяет сохранить до 90 процентов полезных веществ, уточнила Сухорукова.

«Благодаря своему составу, насыщенному витаминами A, B, E, PP, цинком, железом, фосфором, калием, кальцием, магнием, натрием, соус тартар укрепляет сердце, сосуды, мышцы и иммунитет», — объяснила врач. При этом, по ее словам, вещества, содержащиеся в яичных желтках, снижают уровень холестерина, нормализуют работу печени и позволяют сохранить зрение; оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, а зеленый лук — ценный источник витамина С.

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