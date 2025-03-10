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12:36, 10 марта 2025Экономика

Россияне обратили внимание на проблему хруста в новых Jaecoo J7

Проехавший всего 600 километров Jaecoo J7 начал очень сильно стучать
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин, купивший новый китайский автомобиль Jaecoo J7, был вынужден отправиться к дилеру из-за непонятного стука. Свою историю автолюбитель опубликовал на сайте Drive2.

По его словам, после покупки он стал обращать внимание на стук под сиденьем. Сперва он был негромким. «Поначалу стук был еще терпимым, но спустя 600 километров он стал уж очень сильным», — пожаловался владелец машины. Водитель считает, что звук идет от оси, которая проходит под сиденьем. Но самостоятельно он не смог решить проблему: эта часть машины закрыта металлом и пластиком. В салоне у дилера ему ответили, что стук под креслом действительно есть, но устранить его не смогли.

О похожей проблеме рассказывал и другой водитель. В комментариях под постом мужчина под ником korchagin94 сообщил, что в его Jaecoo J7 тоже был такой стук. «Сиденье мне меняли, стук такой же был, и ушел. И рейку меняли — тоже стук ушел», — написал он. А другой пользователь рассказал о «хрусте» под сиденьем, после ремонта он пропал, но вскоре снова появился.

Ранее была опубликована история жителя Екатеринбурга, который пожаловался на затопленный бардачок после помывки задних стекол его Jaecoo J7. Оказалось, что это довольно распространенная проблема.

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