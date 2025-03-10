Российские войска ударили по месту производства дронов ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по месту производства дронов ВСУ в Богодухове Харьковской области

Российские войска с помощью беспилотников ударили по месту производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Богодухов Харьковской области. Кадры атаки показал Telegram-канал «Изнанка».

На опубликованном ролике засняты украинские позиции, по которым прилетает снаряд. После взрыва в небо поднимаются большие клубы дыма и пыли.

Отмечается, что Вооруженные силы России также ударили по месту подготовки и запуска беспилотников ВСУ в районе Степногорска на занятой Киевом части Запорожской области.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по позициям ВСУ в селе Комар. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.

