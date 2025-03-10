Российский военный снял на видео попавших под Суджей в плен бойцов ВСУ

Опубликованы кадры с плененными в Ивашковском под Суджей бойцами ВСУ

В сети появились кадры с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых взяли в плен в селе Ивашковское под Суджей. Их публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, снятых российским военнослужащим, видно восемь украинских военных, которые стоят лицом к частному дому — у них связаны руки и ноги. «Еще пятерых сейчас привезут пленных. Пленных больше, чем бойцов у меня уже», — слышен голос за кадром.

Населенный пункт Ивашковское располагается севернее Суджи. О его освобождении в понедельник, 10 марта, сообщили военкоры, однако официальных данных об этом нет. Также пока не подтверждена информация о контроле России над Зазулевкой и Правдой, о чем также писали военкоры.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ней более десяти километров.