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16:05, 10 марта 2025Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров развернулся в воздухе из-за угрозы взрыва

Самолет Air India с 320 пассажирами развернулся в воздухе из-за угрозы взрыва
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Air India с сотнями пассажиров развернулся в воздухе из-за получения угрозы взрыва. Об этом сообщает ABP Live.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 10 марта, с лайнером, летевшим из Мумбаи в Нью-Йорк. Представители перевозчика отметили, что после выполнения необходимых протоколов воздушное судно вернулось в аэропорт вылета «в интересах безопасности всех находившихся на борту».

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По данным источника, самолет благополучно приземлился в Мумбаи, никто из 320 пассажиров рейса не пострадал. Сейчас борт проходит обязательную проверку службами безопасности. Путешественникам предложили размещение в гостинице, питание и другую помощь.

В феврале самолет другой иностранной авиакомпании, American Airlines, экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за получения угрозы взрыва. Его сопровождали два истребителя, которые попали на видео.

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