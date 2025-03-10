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06:31, 10 марта 2025Экономика

США возобновили поставки одного товара в Россию

США впервые с весны 2022 года поставили кукурузу в Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wouter Supardi Salari / Unsplash

США возобновили поставки кукурузы в Россию после перерыва длиной в несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных американской статслужбы.

Отмечается, что в январе текущего года американские компании отправили кукурузу в Россию на сумму 55,5 тысячи долларов. Перед этим Россия закупала это зерно почти три года назад — в марте 2022 года.

США входят в число крупных экспортеров кукурузы. Так, в январе общий объем экспорта составил 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок увеличилась на 31 процент.

7 марта американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести в отношении России полномасштабные санкции, которые будут действовать до окончания конфликта на Украине. Ограничительные меры могут коснуться банковского сектора, затронут тарифы и пошлины.

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