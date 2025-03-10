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17:06, 10 марта 2025Мир

Стало известно о планах Трампа посетить своего могущественного соперника

SCMP: Трамп хочет посетить Китай уже в апреле, несмотря на торговую войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет посетить Китай уже в апреле этого года, несмотря на торговую войну, которую ведут Пекин и Вашингтон. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«По данным многочисленных дипломатических источников, президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку после своего возвращения в Белый дом американский лидер, по-видимому, сосредоточился на заключении соглашения с Пекином», — приводит издание слова собеседников.

При этом уточняется, что между Вашингтоном и Пекином развернулся спор о том, кто должен выступить принимающей стороной. Кроме того, китайские источники признали, что уровень диалога с американскими представителями ухудшился из-за кардинальных изменений в политике текущей администрации.

4 марта Трамп повысил пошлины на товары из Китая в два раза — с 10 до 20 процентов. Решение об удвоении пошлин глава государства объяснил тем, что правительство КНР «неспособно принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, в США».

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