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15:06, 10 марта 2025Путешествия

Ставшая жертвой нападения в такси Таиланда россиянка попросила помощи

Ставшая жертвой нападения в такси Пхукета россиянка попросила помощи СМИ
Алина Черненко

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Российская туристка, ставшая жертвой нападения женщины в такси тайского курорта Пхукет, попросила о помощи местные СМИ. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

По данным источника, 9 марта 31-летняя Екатерина направила письмо тайским журналистам. Она сообщила, что подала заявление в полицию района Чалонг 29 января. По ее словам, 28 января она использовала приложение In Driver, чтобы вызвать такси к дому подруги и вернуться на нем домой.

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Екатерина добавила, что на переднем пассажирском сиденье находилась женщина, предположительно, жена таксиста. Именно она с фразой «это моя страна» ударила россиянку по лицу, причинив ей травмы. Туристка заявила, что записала номер машины и передала его полиции.

В письме женщина также подчеркнула, что хочет добиваться судебного преследования нападавшей. Она пожаловалась, что до сих пор в расследовании не было никакого прогресса, поэтому ей пришлось привлечь внимание прессы к произошедшему.

Ранее тайку, которая напала на россиянку в такси Пхукета, обвинили в похищении 14-летней девочки из русской семьи. Отмечается, что инцидент произошел еще в ноябре 2022 года.

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